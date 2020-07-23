Стоимость устройств модельного ряда смартфонов Samsung Galaxy Note20 останется на приблизительном уровне цен прошлогодней серии Note10. Об этом сообщило корейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на источники.
Сообщается, что стоимость базовой модели Galaxy Note20 составит 998 долларов, а это примерно 71 850 рублей по текущему курсу на момент публикации, а цена Note20 Ultra — 1 209 долларов или 87 000 рублей. К сожалению, инсайдеры не уточнили объем памяти устройств.
К примеру, на старте продаж стоимость Galaxy Note10 в Южной Корее составила 992 доллара, а Note10+ с поддержкой сетей пятого поколения (5G) поступил на полки местных магазинов с ценником 1 240 долларов.
Если верить последним утечкам, Samsung оснастит флагманы процессором Exynos 990 и стилусом S Pen со сверхнизкой задержкой — всего 9 мс. Модель Note20 Ultra получит 6,9-дюймовый дисплей Super AMOLED Infinity-O с разрешением WQHD (3200 x 1440 пикселей), частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 19,3: 9 и поддержкой HDR10 +.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: