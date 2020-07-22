





Смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra будут официально представлены 5 августа. Тем не менее в сеть утекли несколько официальных изображений и характеристики устройств.Согласно последним данным, Galaxy Note20 Ultra будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-O с разрешением WQHD (3200 x 1440 пикселей), частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 19,3: 9 и поддержкой HDR10 +. Судя по всему, это будет первый в мире смартфон с защитой экрана Gorilla Glass 7. Сообщается, что Samsung предложит динамическое управление частотой обновления. Она будет изменяться в зависимости от активности пользователя.Samsung планирует представить с Galaxy Note 20 Ultra стилус S Pen со сверхнизкой задержкой — всего 9 мс, что соответствует Apple Pencil. Смартфон будет выпущен с Android 10 и оболочкой One UI 2.x «из коробки». Устройство также получит встроенный в экран сканер отпечатка пальца, стереодинамики от AKG, процессором Exynos 990, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ / 512 ГБ хранилища UFS 3.1 и слотом для карт памяти microSD.Тройная основная камера включает 108-мегапиксельную широкоугольный сенсор с двухпиксельной автофокусировкой, лазерной автофокусировкой, размером пикселя 0,8 мкм, светосилой F1.8 и поддержкой записи видео с разрешением до 8K с 30 кадрами в секунду. Также будет ультраширокоугольный датчик на 12 МП с апертурой F2.2. Третий датчик — 12-мегапиксельный телевик с 5-кратным оптическим зумом. Что касается фронтальной камеры, это будет 10-мегапиксельный датчик с двухпиксельным автофокусом и светосилой F2.2.Предусматривается слот для двух SIM-карт и eSIM. Также сообщается о поддержке двухчастотного GPS, 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC и наличии порта USB 3.2 Type-C.Вероятно, Samsung тесно сотрудничает с Microsoft, чтобы создать оптимизированное облачное игровое пространство для Galaxy Note 20 Ultra с помощью Project xCloud. По имеющимся сведениям, на предстоящем устройстве Galaxy Note через Xbox Game Pass будет доступно более 90 игр. Смартфон также настроен на автоматическую синхронизацию OneNote для заметок.Габариты Galaxy Note 20 Ultra составляют 164,8 x 77,2 x 8,1, ёмкость батареи — 4500 мАч. Утечки также указывают на поддержку быстрой зарядки 45 Вт, обратной беспроводной зарядки и сертификацию IP68 для защиты от пыли и воды. Устройство будет выпущено как минимум в двух цветах: Mystic Black и Mystic Bronze.