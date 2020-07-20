Камера Galaxy Note20
Поклонники Samsung отсчитывают дни до анонса Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Это произойдёт 5 августа. За прошедшую неделю в сети появился целый ряд утечек. Большинство из них касаются функций камеры.

Сообщается, что в режиме Pro Video можно будет выбирать, какой микрофон вы хотите использовать для записи звука — один из встроенных, Bluetooth или USB-устройство. Это откроет новые возможности тем, кто транслирует или ведет видеоблог прямо со своего смартфона. В этом режиме также можно будет настроить разрешение видео.

Помимо этого, будут представлены инструменты для гистограммы и фокусного расстояния, которые позволят более точно настраивать картинку. Будет улучшена функция «Мультикадр», работающая на базе ИИ. Она была впервые представлена в Galaxy S20. Напомним, она позволяет сохранить важные моменты всего одним нажатием — искусственный интеллект сохраняет до 14 различных видеороликов и фотографий за 3–10 секунд съемки. Galaxy Note20 позволит увеличить этот интервал до 5 – 15 секунд.

Samsung разрешит запись видео в формате 21: 9 с разрешением до 8K. Таким образом видео станет более кинематографичным и его оценят любители широкоформатных мониторов. Также сообщается о добавлении поддержки 100-кратного зума.

Стоит отметить, что перечисленные возможности — это не все нововведения и Samsung, вероятно, припасла несколько козырей в рукаве, которые будут эксклюзивно представлены на онлайн-мероприятии 5 августа. Ждать остаётся не долго и скоро мы всё узнаем.


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Источник:

Sammobile Sammobile

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