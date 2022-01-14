Прямо сейчас на Tmall можно урвать три актуальных модели наушников AirPods. Что это означает? Оригинальные наушники Apple с официальной гарантией и быстрой доставкой по России.
AirPods 2 — базовая модель
Apple не стала отказываться от вторых «подсов» в своем модельном ряду. Компания оставила их в качестве базовой модели.
- Чем хороши: поддержка экосистемы Apple, доступный ценник и автономность до 5 часов, а с кейсом этот показатель увеличивается до 20 часов.
- Кто оценит: экономный пользователь iPhone, iPad и MacBook.
- Как купить со скидкой: переходим по ссылке, добавляем наушники в корзину, применяем промокод HOLODA800 и получаем ценник 9 637 р.
AirPods 3 — топовые вкладыши
В прошлом году Apple выпустила прокачанную модель своих вкладышей. Подробно об этом гаджете мы уже рассказали в нашем обзоре. Время их автономной работы составляет до 6 часов, а с футляром — до 30.
- Чем хороши: удобная посадка, поддержка пространственного аудио, хорошее звучание и защита IPX4.
- Кто оценит: фанат экосистемы Apple, который хочет получить новые фишки звучания без форм-фактора «затычек».
- Как купить со скидкой: открываем ссылку, добавляем товар в корзину, применяем промокод HOLODA1400 и забираем AirPods 3 за 13 936 р.
AirPods Pro — когда без шумодава уже не вариант
Наушники AirPods Pro всё еще остаются самым продвинутым гаджетом для прослушивания музыки и подкастов в линейке Apple. Возможно, компания представит обновленную версию в этом году. А может и не представить. Ждать или не ждать новинку — решать вам, а для тех, кто надумал брать немного полезной инфы.
- Кто оценит: пользователь экосистемы Apple с острой потребностью в системе активного шумоподавления. Также эти наушники станут отличным выбором в случае, если вкладыши выпадают из ушей.
- Чем хороши: один из лучших шумодавов, компактный кейс, а время автономной работы составляет 4,5 часа и 24 с футляром.
- Как купить со скидкой: добавляем «прошки» в корзину по ссылке, пока другие не расхватали, применяем промокод HOLODA1400 и оплачиваем товар по цене 16 137 р.
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