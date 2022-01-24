





Российский криптоэнтузиаст ProTON рассчитал сроки, в которые разные видеокарты окупятся при добыче криптовалюты Ethereum с учётом их актуальной рыночной цены. Это позволило определить топовые модели, срок окупаемости которых неразумно высокий.Исходя из этого подсчёта, покупать топовые видеокарты AMD и NVIDIA с целью майнинга крайне невыгодно. При сохранении текущего курса Ethereum и существующей сложности добычи монет эти видеокарты начнут приносить прибыль не ранее чем через два с половиной года после покупки, но велик риск, что к этому моменту они исчерпают свои ресурсы и выйдут из строя.Стоит понимать, что с ростом курса криптовалют снижается срок окупаемости видеокарт. Но чем больше майнеров добывают криптовалюту и чем меньше недобытых монет остаётся в сети, тем сложнее становится добыча и тем меньше доход майнеров.Наименее выгодной для майнинга оказалась видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT. С учётом затрат на электричество она окупится более, чем за три года, а если точнее — за 38 месяцев. Самыми выгодными, как ни странно, оказываются относительно старые видеокарты. Они хоть и менее производительны, но стоят гораздо дешевле, поэтому окупаются заметно быстрее.На тот момент, когда видеокарты только начали дорожать из-за повышенного спроса в среде майнеров, прогнозируемый срок их окупаемости был гораздо меньше — в пределах 6-9 месяцев.