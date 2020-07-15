





Ранее довольно много утечек указывало на то, что Apple оставит комплекты iPhone 12 без адаптеров для зарядки. Судя по всему, этот слух не подтвердится, поскольку комиссия по связи Китая сертифицировала два новых зарядных устройства для купертиновцев.Первое поддерживает быструю зарядку 20 Вт с портом USB-C. Сообщается о поддержке функции Power Delivery, а производителем устройства выступило Flextronics Power Systems (Dongguan) Co, Ltd. Второе устройство с выходной мощностью 5 Вт. Эксперты отмечают, что этот адаптер предназначен для комплектов следующего модельного ряда смартфонов Apple.Слабым адаптером с мощностью 5 Вт Apple может оснастить айфоны начального уровня по аналогии с модельным рядом iPhone 11. Сейчас базовая версия оснащается именно таким зарядным устройством, а 11 Pro и 11 Pro Max комплектуются 18-ваттными зарядками.