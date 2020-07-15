Apple

Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии о наложении на компанию Apple штрафа в размере 13 миллиардов евро. Оно было вынесено в 2016 году, и с тех пор оспаривалось в судах.

Еврокомиссия сочла, что регистрация главного юрлица Apple в Ирландии со специальным налоговым режимом предоставляет этой компании необоснованные преимущества в сравнении с другими участниками рынка, которые платят в своих странах налоги по обычной ставке. Еврокомиссия посчитала, что Apple должна внести в бюджет Ирландии недостающую сумму и штраф за махинации с налогами.

Apple заключила налоговое соглашение с Ирландией в 1991 году, по нему компании предоставляются значительные налоговые льготы. Так, в 2014 году ставка налога на прибыль для Apple составляла всего 0,005%, в то время как другие компании платят в бюджет страны по 12,5% от прибыли.

По данным Business Insider, с 2018 года Apple переводила часть «недостающих» налогов на специальный счёт в Ирландии, а теперь, после успешной апелляции решения Еврокомиссии, сможет вернуть эти средства на свой счёт в США. 

Фондовый рынок воспринял решение суда очень позитивно. Акции Apple на фоне этой новости подорожали с 376 до 388 долларов за штуку.


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