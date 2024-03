Не покупайте Steam Deck OLED, пока не прочитаете это

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Американский блогер Боб Вульф протестировал Steam Deck OLED на скорость выгорания дисплея. Результатом он поделился на своём YouTube-канале Wulff Den.В новом ролике Боб рассказал, что решил запустить статичное изображение на OLED-версии популярной портативной консоли Steam Deck. Он использовал тот же скриншот из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которым он проверял Nintendo Switch OLED. И если девайс «Большой Н» выдержал 3500 часов на максимальной яркости, то дисплей «дека» выгорел через 1500 часов стресс-теста.Стоит отметить, что блогер тестировал дисплей в формате SDR с пиковой яркостью ~600 нит. Разумеется, HDR-контент с яркостью в 1000 нит выжег бы экран намного быстрее. Впрочем, такое поведение свойственно для любых OLED-панелей. Даже на топовых телевизорах пиксели со временем могут выгореть, как, например, это случилось у геймера DeadP47.Wulff Den также подчеркнул, что весь экран целиком не выгорит так быстро при стандартном использовании, но статичные элементы интерфейса игры (карта, уровень здоровья и тд) могут довольно быстро отпечататься на дисплее.Представители Valve заявили, что они не планируют встраивать технологию смещения статичных пикселей, чтобы продлить срок жизни экранов, но они готовы заменить консоль в рамках гарантийного обязательства (1 год). Правда, заменить девайс можно будет только в США.