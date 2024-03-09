Не покупайте Steam Deck OLED, пока не прочитаете это

Фархад
Steam Deck

Американский блогер Боб Вульф протестировал Steam Deck OLED на скорость выгорания дисплея. Результатом он поделился на своём YouTube-канале Wulff Den.

В новом ролике Боб рассказал, что решил запустить статичное изображение на OLED-версии популярной портативной консоли Steam Deck. Он использовал тот же скриншот из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которым он проверял Nintendo Switch OLED. И если девайс «Большой Н» выдержал 3500 часов на максимальной яркости, то дисплей «дека» выгорел через 1500 часов стресс-теста.



Стоит отметить, что блогер тестировал дисплей в формате SDR с пиковой яркостью ~600 нит. Разумеется, HDR-контент с яркостью в 1000 нит выжег бы экран намного быстрее. Впрочем, такое поведение свойственно для любых OLED-панелей. Даже на топовых телевизорах пиксели со временем могут выгореть, как, например, это случилось у геймера DeadP47.

Wulff Den также подчеркнул, что весь экран целиком не выгорит так быстро при стандартном использовании, но статичные элементы интерфейса игры (карта, уровень здоровья и тд) могут довольно быстро отпечататься на дисплее.

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Представители Valve заявили, что они не планируют встраивать технологию смещения статичных пикселей, чтобы продлить срок жизни экранов, но они готовы заменить консоль в рамках гарантийного обязательства (1 год). Правда, заменить девайс можно будет только в США.
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Источник:
Wullf Den
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Комментарии

tellurian
+1550
tellurian AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
«И если девайс «Большой Н» выдержал 3500 часов на максимальной яркости, то дисплей «дека» выгорел через 1500 часов стресс-теста.».
Вчера в 22:18
#
+160
antonchik55
3500ч — это 5 месяцев.
Моему Свичу уже 1.5 года. Играю регулярно. Экран в норме.

Так же и с дэком. Если не играть в одну и ту же игру по полгода (причем не заходя в настройки, не ставя на паузу и тд, то ничего с экраном не станет годами.

А через 2-3 года выйдет новое поколение и придет время просто поменять
Сегодня в 13:13
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