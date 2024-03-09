Xiaomi выпустила ручной отпариватель Mijia Garment Steamer 2 по цене коробки доширака. Его уже можно купить

Фархад
Mijia

Популярный производитель гаджетов и с недавних пор электрокаров Xiaomi выпустил новый отпариватель для одежды с длинным названием Mijia Handheld Garment Steamer 2. Ну а мы нашли эту вещицу на AliExpress по очень приятной цене. 

Новый ручной отпариватель стал более компактным и получил складной корпус с меньшим основанием по сравнению с предшествующей моделью. Встроенный резервуар вмещает 160 мл воды. Девайс весит всего 730 г. Каркас сделан из алюминия, а нагревательный элемент прикрыт керамической панелью. 

Mijia

Xiaomi заявляет, что отпариватель Mijia Garment Steamer 2 отлично справляется с любыми типами тканей, включая шелк, шерсть, нейлон и хлопок. Устройство использует технологию повышенного давления в 30 кПа, которая позволяет гладить без намокания ткани. Помимо отпаривания, девайс можно использовать в качестве стандартного утюга на гладильной поверхности.

Mijia

Уже сейчас шикарный отпариватель Xiaomi Mijia Garment Steamer 2 можно урвать на AliExpress всего за 3448 рублей.

Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
AliExpress
Cсылки по теме:
Смартфон POCO M6 Pro сливают с очень хорошей скидкой
Всё по 299! 7 полезных и функциональных штук с AliExpress для вашего дома и питомца
Топ-9 гаджетов с AliExpress за «копейки»! Пригодятся в каждом доме

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+870
Dmitriy
С такой ёмкостью он либо работает пару минут либо пар тончайшей струйкой. В любом случае этого на носовой платок хватит, но не более.
Сегодня в 14:04
#
+31
barabaner1
Нихрена себе у вас доширак стоит 🤔🤔🤔
Сегодня в 14:31
#
kardigan
+3611
kardigan barabaner1
Он коробками, а не пачками покупает! Вот и посчитал!
Сегодня в 15:08
#
+4478
Gabriel
Это дорожный отпариватель чтобы брать с собой.
2 часа назад в 16:50
#