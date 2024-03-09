Xiaomi выпустила ручной отпариватель Mijia Garment Steamer 2 по цене коробки доширака. Его уже можно купить
Фархад Усманов —
Популярный производитель гаджетов и с недавних пор электрокаров Xiaomi выпустил новый отпариватель для одежды с длинным названием Mijia Handheld Garment Steamer 2. Ну а мы нашли эту вещицу на AliExpress по очень приятной цене.
Новый ручной отпариватель стал более компактным и получил складной корпус с меньшим основанием по сравнению с предшествующей моделью. Встроенный резервуар вмещает 160 мл воды. Девайс весит всего 730 г. Каркас сделан из алюминия, а нагревательный элемент прикрыт керамической панелью.
Xiaomi заявляет, что отпариватель Mijia Garment Steamer 2 отлично справляется с любыми типами тканей, включая шелк, шерсть, нейлон и хлопок. Устройство использует технологию повышенного давления в 30 кПа, которая позволяет гладить без намокания ткани. Помимо отпаривания, девайс можно использовать в качестве стандартного утюга на гладильной поверхности.
Уже сейчас шикарный отпариватель Xiaomi Mijia Garment Steamer 2 можно урвать на AliExpress всего за 3448 рублей.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Комментарии
+31
Нихрена себе у вас доширак стоит 🤔🤔🤔
Сегодня в 14:31
Ответить#
Он коробками, а не пачками покупает! Вот и посчитал!
Сегодня в 15:08
Ответить#
Туповатая аналогия с ценой
Сегодня в 14:51
Ответить#
+204
iPhone 15 pro max , всего то по цене вагона доширака…
Сегодня в 15:02
Ответить#