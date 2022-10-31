Не все параллельно импортированные смартфоны подлежат гарантийному ремонту. Все нюансы

В России легализовали параллельный импорт. Теперь товары брендов, ушедших из страны, магазины могут ввозить из других стран.
Спрос на них есть — объем параллельного импорта в России увеличивается примерно на 12% каждый месяц и уже достиг $12,6 млрд. Только возникает вопрос — распространяется ли на эти товары гарантия? Особенно это актуально в случае с потребительной электроникой.
Разобрались в этом моменте.
Гарантийное обслуживание есть. Но не для всех устройств
Проблема есть — не все устройства подлежат гарантийному обслуживанию. В мае текущего года главный редактор Mobile Review Эльдар Муртазин сообщил, что параллельно импортированные Samsung Galaxy A53 не подлежат гарантийному обслуживанию в России. Якобы об этом ему сообщили представители Samsung.
Российское издание AppleInsider также обратилось к компании и получило другой комментарий. «В России все смартфоны сертифицируются по правилам ЕвразЭС, поэтому и по гарантии обслуживаться устройства, ввезённые из стран-членов содружества, здесь тоже будут официально», — сообщили журналистам в Samsung.
Это правило распространяется на смартфоны, ввезённые из следующих стран:
- Казахстан
- Таджикистан
- Белоруссия
- Туркменистан
- Армения
- Киргизия
Смартфоны, ввезенные в Россию из стран, не входящих в состав ЕвразЭС, не смогут обслуживаться по гарантии. Например, устройства из ОАЭ на родине стоят дешевле, чем, например, в Казахстане, что делает их более привлекательными для российских ритейлеров и как следствие покупателей, которые заплатят меньше денег. Но проблема в том, что арабские смартфоны в России по гарантии не отремонтировать. Зато с казахскими проблем не будет.
Как выбрать устройство, которое будет обслуживаться по гарантии?
На коробке указывается индекс устройства. Если он заканчивается на RU, то это модификация iPhone специально для России. Так, недавно журналисты узнали, что Apple произвела смартфоны последнего поколения специально для нашего рынка.
Выбирайте устройство по серийному номеру среди и параллельно импортированных. Если вам нужно гарантийное обслуживание, то выбирайте девайс из стран ЕвразЭС.
Информацию о стране несут две последние латинские буквы. Вот полный список:
Но! Если гарантийное обслуживание производителя не распространяется на устройство, вы вправе обратиться к ритейлеры, который также обязан ремонтировать их в случае поломки, устранение которой считается гарантийным случаем. Подробнее об этом можно узнать здесь.
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