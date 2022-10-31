Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16

В сентябре 2022 года компания Apple выпустила новую версию ОС для «яблочных» смартфонов — iOS 16. Главной фишкой системы стал кастомизируемый — настраиваемый — экран блокировки. Среди прочего, теперь на нем можно поменять шрифт написания цифровых часов.
Чтобы сменить шрифт на iOS 16.1:
- Пару секунд удерживайте палец на экране блокировки или «шторке» уведомлений
- Нажмите «Настроить» внизу экрана и нажмите на окошко «Экран блокировки»
- Тапните по часам
- Во всплывающем окне выберите шрифт из восьми предложенных вариантов
- Нажмите «Готово».
- Пару секунд удерживайте палец на экране блокировки или «шторке» уведомлений
- Нажмите «Настроить» внизу экрана
- Тапните по часам
- Во всплывающем окне выберите шрифт из восьми предложенных вариантов
- Нажмите «Готово» и выберите «Сделать парой обоев».
Ранее я рассказал, что не так с новым экраном блокировки в iOS 16.
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