iOS 16 iPhone Гайды

Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16

Олег

iOS 16


В сентябре 2022 года компания Apple выпустила новую версию ОС для «яблочных» смартфонов — iOS 16. Главной фишкой системы стал кастомизируемый — настраиваемый — экран блокировки. Среди прочего, теперь на нем можно поменять шрифт написания цифровых часов.

Чтобы сменить шрифт на iOS 16.1:
  • Пару секунд удерживайте палец на экране блокировки или «шторке» уведомлений
  • Нажмите «Настроить» внизу экрана и нажмите на окошко «Экран блокировки»
  • Тапните по часам
  • Во всплывающем окне выберите шрифт из восьми предложенных вариантов
  • Нажмите «Готово».
Если у вас установлена iOS 16.0, iOS 16.0.2 или iOS 16.0.3, то алгоритм такой:
  • Пару секунд удерживайте палец на экране блокировки или «шторке» уведомлений
  • Нажмите «Настроить» внизу экрана
  • Тапните по часам
  • Во всплывающем окне выберите шрифт из восьми предложенных вариантов
  • Нажмите «Готово» и выберите «Сделать парой обоев». 
Здесь же можно выбрать другой цвет написания часов, но делать это необязательно: система по умолчанию выбирает самый подходящий цвет в зависимости от выбранных вами обоев.

Ранее я рассказал, что не так с новым экраном блокировки в iOS 16. 

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Комментарии

tellurian
+4653
tellurian
Добавьте сюда и про айпад. Пожалуйста
2 часа назад в 19:21
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+789
Grealex
На айпаде никак. А эта статья была неделю назад.
10 минут назад
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+426
samOsebe
а можно ли оставить шрифт как в 15 оси?
8 минут назад
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