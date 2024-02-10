Xbox прекратит выпускать консоли и сольёт все эксклюзивы на PlayStation?

На этой неделе консольные войны перешли в новую стадию. Всё благодаря инсайдерам, которые заявили, что Microsoft планирует выпускать эксклюзивные игры Xbox на консоли PlayStation и Nintendo Switch спустя некоторое время после релиза. Ну а некоторые сверхразумы предположили, что Microsoft вовсе прекратит производство консолей и превратит Xbox в «дистрибютора игр для Sony».
Масло в этот огонь подлил и глава Xbox Фил Спенсер, который вместо опровержения всех слухов объявил о «бизнес-обновлении» бренда на следующей неделе. Решили разобраться, насколько это реально.
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Изначально портал XboxEra заявил, что основные франшизы Xbox, включая Halo, Gears of War, Starfield, Indiana Jones и Hi-Fi Rush выйдут на конкурирующие платформы. А уже вчера этот же источник опроверг информацию о релизе Starfield на PlayStation. Возможно, Фил планирует перенести некоторые игры на другие платформы, но вряд ли он станет рисковать основными франшизами, которые выступают платформ-селлерами. Напомним, что сейчас Xbox принадлежит огромное количество игровых студий, включая довольно крупные Activision/Blizzard и ZeniMax Media (Bethesda), поэтому вполне логично, что она будет выпускать ААА-тайтлы на конкурирующие платформы.
Кроме того, выход из бизнеса по производству консолей не стоит на повестке дня. Журналист Шеннон Ляо рассказала, что в прошлый вторник Microsoft провела внутреннее собрание, на котором Фил Спенсер заверил сотрудников, что Xbox продолжит выпускать консоли в рамках стратегии поддержки нескольких типов устройств. Напомним, ранее (во время судебного разбирательства по сделке с Activision/Blizzard) Microsoft предоставила FTC документы, в которых описаны две новые консоли Xbox — домашняя и портативная с док-станцией. Вряд ли Фил откажется от выпуска физических устройств, поскольку у Xbox наверняка есть обязательства перед поставщиками оборудования, которые уже занимаются разработкой прототипов новых консолей.
Теперь осталось дождаться официального заявления по будущему игровых подразделений Xbox от Фила Спенсера.