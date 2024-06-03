Не ждите новых железок на WWDC 2024

Фархад
Apple TV 4K

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple не планирует анонсировать новое оборудование в ходе конференции разработчиков WWDC 2024.

Единственный вариант, который рассматривает инсайдер — если Apple «внезапно» анонсирует новый гаджет, но в продажу он поступит намного позже. Это очень интересное заявление, поскольку ранее в сети появлялась информация о том, что Apple представит обновлённый Mac mini с чипами M3 и M3 Pro на WWDC. Судя по всему, компания перенесёт релиз на осень, но и все новые Mac уже получат чипы M4.

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Вместе с тем Гурман отметил, что Apple не рассматривает выпуск новой приставки Apple TV в ближайшем будущем. Подробностей об этом пока мало, но есть вероятность, что компания заменит привычные ТВ-приставки новой версией HomePod с дисплеем и камерой для FaceTime.

Напомним, Всемирная конференция разработчиков Apple WWDC 2024 стартует уже в следующий понедельник, 10 июня.
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Источник:
MacRumors
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