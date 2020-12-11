Samsung Galaxy S21+
За последние несколько недель в сети появляется много слухов и утечек по поводу грядущего модельного ряда смартфонов Samsung Galaxy S21. YouTube-канал с названием Random Stuff 2 опубликовал подробный ролик с демонстрацией неанонсированного флагмана.

На видео показали Galaxy S21+ с номером модели SM-G996U. Автор ролика большую часть времени посвятил результатам искусственных тестов, а также немного рассказал о смартфоне.

Внешний вид устройства соответствует недавно опубликованным рендерам. Выступ модуля камеры находится заподлицо с боковыми и верхними гранями смартфона, он включает три объектива. Задняя панель черная матовая и предположительно пластиковая. Дисплей Infinity-O плоский, а физические кнопки расположены на правой грани.



По словам автора видео, камера снимает хорошо, но не без изъянов. Образцы фотографий он не предоставил. Сообщается, что Galaxy S21+, показанный на видео, скорее всего, работает не на последней версии прошивки, поэтому качество снимков финальной версии может значительно отличаться.

Что касается результатов тестов, Galaxy S21+ на базе процессора Snapdragon 888 набрал 1115 в одноядерном и 3326 в многоядерном бенчмарках Geekbench.


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