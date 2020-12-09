«МегаФон» совместно с Samsung проводят новогоднюю акцию: при покупке смартфона Galaxy М31 можно получить в подарок ещё одно устройство — Galaxy A01 Core.
Для получения подарка обязательно соблюсти одно условие — нужно внести 1000 рублей на услуги связи. Эти деньги будут распределены поровну между двумя номерами. 500 рублей будут начислены на SIM-карту, установленную в Galaxy М31, и столько же зачислят на SIM-карту в Galaxy A01 Core.
Galaxy М31 — смартфон средней ценовой категории. Его главные отличительные особенности — наличие 64-мегапиксельной камеры и аккумулятора ёмкостью 6000 мАч. Galaxy A01 Core относится к смартфонам начального уровня и подойдёт ребёнку или людям старшего поколения. В этом смартфоне 1 ГБ оперативной памяти, 16-гигабайтный накопитель, 8-мегапиксельная камера и батарея на 3000 мАч.
Даже если вам не нужен второй смартфон (а скорее всего так и есть), вы можете подарить его кому-нибудь на Новый год.
Воспользоваться предложением могут новые и действующие абоненты «МегаФона» с тарифами «Без переплат», «Включайся!» (кроме «Открывай»). Срок действия акции — по 10 января 2021 года. Больше подробностей можно узнать на сайте «МегаФона».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
_______
Это как же надо не любить кого-то, чтобы дарить ему Андроид с 1 гигом памяти? 😂