Samsung представила модель телевизора Samsung MicroLED с диагональю 110 дюймов и объявила о начале его предварительных продаж с сегодняшнего дня в Корее. В первом квартале 2021 года телевизор будет доступен на глобальном рынке.
Южнокорейская компания впервые продемонстрировала свою технологию MicroLED в 2018 году, представив The Wall — систему настраиваемых модулей, предполагающих профессиональную установку. Новая 110-дюймовая модель уже полностью собрана в заводских условиях, что упрощает установку и калибровку телевизора. Новинка обеспечивает насыщенность и яркость цветов, высокое качество аудио и доступ к интеллектуальным функциям прямо из коробки.
Массовое производство домашних телевизоров размером 110 дюймов по технологии MicroLED стало возможно благодаря новому производственному процессу, созданному на базе наработок из полупроводникового бизнеса Samsung. Это позволило упростить производство, выпуск и монтаж панелей MicroLED.
В телевизорах MicroLED применяются светодиоды размером в несколько микрон, которые излучают свет необходимого цвета, образуя собственные структуры пикселей, что позволяет отказаться от подсветки и цветофильтров, которые устанавливаются в обычные дисплеи. В результате дисплей с разрешением 4К с 8 миллионами пикселей способен воспроизвести 100% цветовых гамм DCI и Adobe RGB. Кроме того, светодиоды MicroLED изготовлены из неорганических материалов, что обеспечивает высокое качество изображения на протяжении всего срока службы, который составляет до 100 000 часов или более десяти лет.
Новинка оснащена мощным процессором Micro AI, который способен полностью реализовать потенциал технологии, оптимизируя изображение в формате 4K HDR для каждой сцены. Соотношение площади экрана телевизора к корпусу составляет 99,99%, также в новом дисплее полностью отсутствует черная матрица (black matrix) и лицевая панель. Таким образом, пользователи видят только сам экран, что обеспечивает эффект полного погружения при просмотре.
Чтобы полностью использовать все преимущества 110-дюймовой панели, Samsung обновила и оптимизировала функции Smart TV. Например, функция Multi View позволяет просматривать контент из четырех источников одновременно за счет разделения экрана на несколько зон размером до 55 дюймов. При активации этой функции пользователи могут подключать сразу несколько внешних устройств и одновременно просматривать новости, фильмы и работать с другими приложениями на одном экране.
Что касается звука, то в телевизоре используется встроенная звуковая система Majestic Sound, которая создает 5.1-канальный звук без внешнего динамика. Функция Object Tracking Sound Pro позволяет отслеживать перемещение объектов на экране и соответствующим образом проецировать звук — поэтому, когда вы смотрите боевик, и над головой пролетает истребитель, вам будет казаться, что его двигатели ревут прямо над вами. О доступности решения на Российском рынке производитель объявит позднее.
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