Недорогие смартфоны Samsung получат крутые флагманские фишки

Александр


Как выяснил сайт SamMobile, компания Samsung планирует выпустить крупное обновление оболочки One UI для некоторых смартфонов серии Galaxy A. В первую очередь обновятся модели, вышедшие в продажу в 2024 году, а именно — Galaxy A35 и Galaxy A55.

По данным источников, указанные модели в этом или следующем месяце получат обновление One UI 6.1.1. Оно добавит им поддержку Galaxy AI, то есть функций, в работе которых задействуется искусственный интеллект. В настоящее время Galaxy AI встроен только в современные флагманы Samsung (серии Galaxy S24 и Galaxy S23), а единственным недорогим смартфоном компании, где есть поддержка передовых ИИ-функций, является Galaxy S23 FE.

Искусственный интеллект используется в смартфонах Samsung для поиска информации, перевода с разных языков, фото- и видеосъёмки, а также для обработки фотографий и видео. Скорее всего, в недорогих моделях появятся не все возможности Galaxy AI, реализованные у флагманов, а только наиболее простые, не сильно нагружающие процессор, видеочип и оперативную память.
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