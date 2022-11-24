Xiaomi ноутбук

Недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 15 привезли в Россию

Артем
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Одни из первых покупателей смогут получить Bluetooth-наушники Redmi Buds 3 и Redmi Buds 3 Pro всего за 1 рубль. 

На российском рынке появился доступный ноутбук от Xiaomi. RedmiBook 15 имеет два варианта конфигураций, тонкий металлический корпус и, по словам производителя, способен работать более 10 часов от одного заряда. Новинку снабдили 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920×1080 пикселей, процессором на базе Intel Core 11-го поколения и аккумулятором на 46 Вт·ч. Видеокарта — встроенная Intel Iris. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ (DDR4 3200 МГц). На выбор даётся два варианта SSD-накопителя — 256 ГБ или 512 ГБ. В качестве предустановленной операционной системы стала Windows 11 Home. 

Также RedmiBook 15 поддерживает беспроводное подключение Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi 5. Из портов в наличии имеются HDMI 1.4, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, Ethernet RJ45, аудиоразъём на 3,5 мм и слот для карт памяти SD. Для воспроизведения звука ноутбук снабдили стереодинамиками. Масса устройства составляет 1,8 кг. 

Цены: 

  • RedmiBook 15 (Intel Core i3-1115G4, 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ) — 39 990 рублей
  • RedmiBook 15 (Intel Core i5-11320H, 8 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ) — 49 990 рублей.
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Источник:
Mi.com
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