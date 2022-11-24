Робот-пылесос Lydsto W2 для влажной и сухой уборки с горячей водой можно приобрести со скидкой 36%

Вышел робот-пылесос Lydsto W2 с функциями сухой и влажной уборки горячей водой. Этот бренд принадлежит компании Guangdong Yimu Technology, которая в свою очередь является дочерней компанией Xiaomi Group. Сейчас новинку в рамках распродажи, которая проходит с 21 ноября по 12 декабря, можно приобрести со скидкой 36%.
Устройство поставляется с самоочищающейся док-станцией с резервуаром для воды и пылесборником. После уборки пола робот-пылесос возвращается на базу, горячая вода (температура — 50°С) удаляет грязь с салфеток, а затем они высушиваются горячим воздухом с температурой 60°С, предотвращая тем самым возникновения плесени и грибка. Грязная вода забирается в отдельный резервуар в док-станции, а собранный мусор втягивается в соответствующий пылесборник. Сам пылесос имеет контейнер для сбора пыли и мусора емкостью 350 мл.
Ёмкость резервуаров для чистой и грязной воды составляет 4 литра. Этого достаточно для влажной уборки помещения площадью 200 кв. 3-литрового мешка для мусора достаточно для работы робота-пылесоса в течение месяца, учитывая ежедневную уборку. Резервуар в доке обработан положительно заряженными ионами серебра, которые убивают до 99,9% микробов и предотвращают появление плесени и запахов. Пылесборник герметичен, что также препятствует распространению запахов мусора по квартире. Встроенный генератор озона также дезинфицирует напольные салфетки и освежает воздух в помещении, обеспечивая концентрацию озона до 0,05 ppm.
Lydsto W2 оснащен японским бесщеточным двигателем NIDEC, который вращается со скоростью 15 100 об/мин и обеспечивает всасывание 5 000 Па. Поэтому пылесос может не только убирать пыль, но и собирать мусор, шерсть животных разного размера. Фильтр, входящий в состав пылесоса, соответствует требованиям HEPA (высокоэффективный фильтр для очистки воздуха от частиц), а это означает, что он способен улавливать частицы пыли размером более 0,3 микрона, обеспечивая удаление мусора на 99,7%. Двигатель NIDEC отличается высокой надежностью. Пылесос потребляет 50 Вт.
Уровень шума пылесоса ниже 60 децибел, а док-станции ниже 80 децибел. Док-станция оснащена светодиодным дисплеем, на котором отображается состояние очистки. Пылесос оснащен ультразвуковым датчиком, который обнаруживает ковер. При обнаружении устройство автоматически увеличивает мощность всасывания и отключает функцию влажной уборки, чтобы не намочить ковер.
Во время влажной уборки чистящие салфетки вращаются со скоростью 180 об/мин, счищая грязь с пола с давлением 12 Н, удаляя даже стойкие застарелые пятна. Используя лазерную навигационную систему LDS 2.0 и интеллектуальные алгоритмы SLAM (одновременная локализация и картографирование), устройство сканирует помещение и создает его виртуальную карту, позволяя наметить наилучший маршрут уборки.
Lydsto W2 поддерживает программные платформы Mijia и Lydsto, что позволяет удаленно управлять уборкой с помощью соответствующего приложения. Также доступно голосовое управление с помощью голосовых помощников. Доступный набор датчиков позволяет Lydsto W2 избегать столкновений или падений с препятствиями. При уборке пылесос легко преодолевает 15-миллиметровый порог высоты.
Аккумулятор емкостью 5200 мАч позволяет убрать комнату площадью до 200 квадратных метров за 150-180 минут. При низком заряде аккумулятора робот-пылесос автоматически отправится на зарядную станцию, а после восполнения заряда продолжит уборку с того места, на котором остановился. Зарядка занимает 250 минут.
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