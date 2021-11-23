



По данным источников «Коммерсанта», продажи смартфонов Apple в России резко упали, но это произошло не из-за снижения спроса, а из-за дефицита, вызванного производственными проблемами. Устройства из линейки iPhone 13 доступны в большинстве магазинов только по предзаказу, причём доставку приходится ждать несколько недель. Наиболее остро чувствуется нехватка старших и самых дорогих модификаций iPhone 13.



Доля смартфонов Apple на российском рынке снизилась с 14 до 11%. Apple занимает третье место по количеству продаж, уступая Xiaomi и Samsung, а на четвёртой позиции находится китайский бренд Realme, причём его продажи за год увеличились в 1,6 раза. Эксперты не исключают, что в следующем году Realme сможет обогнать Apple и занять третье место.



Пользователи устаревших iPhone очень неохотно переходят на Android-смартфоны, а из-за сильного дефицита iPhone 13 они присматривают к прошлогодним и даже позапрошлогодним моделям iPhone. В магазинах наблюдается аномально высокий спрос на iPhone 12 и iPhone 11, особенно в крупных городах. iPhone 11 сейчас занимает примерно половину продаж всех смартфонов Apple. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что если такая ситуация сохранится достаточно долго, потребители будут переходить на смартфоны Samsung.







