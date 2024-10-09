Невышедший Macbook Pro на M4 уже продают в России

На «Авито» появились объявления с новинкой, которую Apple еще даже не анонсировала.
На торговой онлайн-площадке «Авито» за эксклюзивный лот в конфигурации 16/512 ГБ просили космические 720 тыс рублей. Причем по словам продавца, у него на руках был запас в несколько экземпляров. Сейчас объявление уже заблокировали, поскольку по правилам сервиса продавать несуществующие товары запрещено.
Как сообщают зарубежные СМИ, Apple упустила порядка 200 экземпляров невышедших Macbook Pro. По мнению портала 9to5Mac утечка произошла именно в России, поскольку официальных поставок бренда в стране нет, а значит и наказание за преждевременные продажи понести не так страшно.
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Ранее аналогичный экземпляр распаковал ютубер Wylsacom. В своем ролике он показал как выглядит новинка и провел полноценный тест в бенчмарке. Официальный релиз Macbook Pro на чипе M4 должен состояться в конце октября. В продажу устройство поступит только в следующем месяце.