Прощаемся с традициями? Apple начнёт выпускать новые гаджеты по мере их готовности

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Журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что Apple постепенно отходит от регулярных запланированных выпусков оборудования и программного обеспечения. Вместо этого компания будет анонсировать новые гаджеты и функции по мере их готовности.По словам Гурмана, Apple Intelligence — прямое доказательство того, что Apple плавно переводит акцент с сентябрьской презентации новых гаджетов к более позднему запуску. Так получилось, что iOS 18 и macOS Sequoia вышли без каких-либо функций Apple Intelligence, хотя компания изначально позиционировала именно ИИ как ключевой элемент новых ОС‌ на WWDC 2024. Более того, целый кусок презентации iPhone 16 был посвящён ещё неготовым нейросетевым функциям.Похоже, Apple приняла решение выпускать продукты по мере их готовности, а не подстраиваться под запланированные сроки, например, под сентябрьскую презентацию новых смартфонов. Разумеется, без ежегодных релизов iPhone мы не останемся, но цикл обновления многих других гаджетов изменится. Например, новые Mac и iPad будут выходить в течение 2025 года в разное время. При этом они не будут привязаны к определённым мероприятиям, таким как WWDC‌.