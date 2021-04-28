Опытные велосипедисты знают, насколько важно поддерживать в колёсах определённое давление. Когда колёса сдуты, ехать тяжело и есть риск повредить камеру об обод, наехав на препятствие. Сильно накачанные колёса плохо амортизируют неровности, могут лопнуть или выдавить покрышку.
Обычно велосипедисты накачивают колёса с помощью насоса с манометром, показывающим давление внутри покрышки, а затем подкачивают их по мере необходимости, проверяя давление тем же самым насосом, специальным прибором или вообще на ощупь.
Изобретение австрийской компании Tubolito призвано упростить контроль за давлением в колёсах велосипеда, причём подход максимально высокотехнологичный. Tubolito создала специальный датчик давления, который размещается внутри камеры и передаёт информацию на смартфон.
Это работает следующим образом. Велосипедист устанавливает камеры Tubolito вместо обычных камер и накачивает их до привычного значения. В дальнейшем, когда требуется проверить давление, он запускает специальное приложение и прикладывает смартфон к покрышке в нескольких сантиметров от ниппеля — к тому месту, где расположен датчик. Смартфон считывает и показывает уровень давления, а велосипедист решает, нужно ли подкачать колесо или пока рано.
Несущее поле, которое создаёт смартфон, обеспечивает чип внутри камеры питанием, необходимым для измерения давления, а NFC-чип работает энергонезависимо, поэтому ему не требуется батарея. По очевидной причине производить измерения во время езды не получится.
Стоимость каждой камеры с датчиком составляет 44,90 евро (чуть больше 4000 рублей), что примерно в десять раз дороже обычной велосипедной камеры. Tubolito выпускает камеры для колёс диаметром 27,5 и 29 дюймов с внутренней шириной от 1,8 до 2,5 дюймов.
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