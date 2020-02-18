В ближайшее время мы наконец-то увидим полностью электрифицированный кроссовер от Cadillac, который был анонсирован еще в январе 2019 года. Президент компании Стив Карлайл объявил, что электрокар будет представлен в апреле. Модель дебютирует на платформе BEV3 — она послужит основой для всех будущих электромобилей компании.



Во время анонса электрокара Карлайл рассказал, что эта платформа будет выполнена в специальной конструкции, которая «позволит аккумуляторам вставляться в автомобиль, как ледяные кубики в лоток для льда», и «вы сможете добавить столько воды, сколько захотите для приготовления необходимого количества кубиков, в то время, как лоток занимает по-прежнему столько же места в морозильной камере». Другими словами платформу можно использовать как основу для различных типов транспортных средств без ущерба для запаса хода.



Предстоящий кроссовер будет одним из первых электромобилей Cadillac в случае, если все пойдет по плану. В конце 2019 года компания пообещала, что к 2030 году большинство автомобилей компании будут полностью электрифицированными. Несмотря на то, что была объявлена дата презентации электрокара, пока неизвестно будет ли он показан на собственном мероприятии производителя или его представят на автосалоне в Нью-Йорке, который также состоится в начале апреля.





