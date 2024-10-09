Nintendo показала геймерский будильник — проснешься, как Марио после грибов

Артем
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Гаджет оснастили датчиком движения и темами из популярных игровых вселенных. 

Самый ненавистный утренний гаджет прозвали Nintendo Sound Clock: Alarmo. Дисплей интерактивного будильника украшают пять разных тем из популярных игр: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 и Ring Fit Adventure. Также в зависимости от выбранного оформления меняется и музыкальное сопровождение. Например, если выбрать итальянского водопроводчика Марио, вас разбудит звон монет и звук прорастающих грибов. А Зельда прошепчет, что пора просыпаться, словно вы задремавший Линк. 
Кроме того, Alarmo проследит пока вы не встанете с кровати. За это отвечает направленный датчик движения. А если хочется подремать еще пару минут, достаточно взмахнуть рукой, и сигнал отложится на попозже. 

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Вдобавок устройство умеет следить за распорядком дня и качеством сна. Если владелец спит беспокойно и часто ворочается ночью, днем это отобразится в специальном разделе. 

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Nintendo Sound Clock: Alarmo поступит в продажу в начале 2025 года по цене $100. Жители США и Канады с подпиской Switch Online смогут приобрести гаджет раньше. Также производитель обещает в будущем добавлять новые визуальные и звуковые темы.

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Источник:
YouTube
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