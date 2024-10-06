Ремейк Silent Hill 2 слили на торренты

Артем
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Культовый хоррор стал доступен бесплатно за два дня до официального релиза.

Возвращение в «Тихий Холм» — мрачный городок, окутанный туманом, стало одним из самых ожидаемых игровых событий года. Официальный релиз игры намечен на 8 октября, однако владельцам Deluxe-изданий предлагают пройтись по улочкам Сайлент Хилла на два дня раньше. 

Разработчики из Bloober Team (Layers of Fear, The Observer) решили не внедрять антипиратскую защиту, вследствие чего игра моментально оказалась на торрентах. 

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Silent Hill 2 рассказывает историю клерка, Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей покойной жены. Вопреки здравому смыслу, он отправляется в Сайлент Хилл, в надежде встретить возлюбленную в их «особенном месте». Игра вышла на ПК и PlayStation 5.

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