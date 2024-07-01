Nintendo поставила крест на перекупах. Switch 2 точно не будет в дефиците

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Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава рассказал в интервью VGC, что компания примет все меры для борьбы с перекупами на старте продаж Nintendo Switch 2.В частности, Фурукава отметил, что компания обеспечила производство достаточного количества устройств для удовлетворения потребительского спроса. Также он добавил, что Nintendo может принять и другие меры в зависимости от обстоятельств в каждом регионе.Ранее в сети появилась информация, что под запланированный релиз Nintendo заказала производство 10 млн консолей Nintendo Switch 2. Это в несколько раз превышает количество доступных на рынке PlayStation 5 и Xbox Series X|S на момент их выхода.Ожидается, что Nintendo Switch 2 будет представлена до конца текущего года, но в продажу она, скорее всего, поступит следующей весной.