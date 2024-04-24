Nintendo наконец-то починила Wi-Fi в Nintendo Switch

Фархад
Switch // notebookcheck

Японский производитель консолей Nintendo выпустил обновление под номером 18.0.1 для устройств серии Nintendo Switch, которое исправляет досадную проблему с подключением к сетям Wi-Fi.

Помимо общего повышения стабильности системы, компания устранила баг, из-за которого Nintendo Switch не находил некоторые беспроводные сети. В качестве временного решения владельцы консолей вводили SSID сети вручную. Полные примечания к обновлению 18.0.1 для Nintendo Switch можно найти на сайте поддержки Nintendo.

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Напомним, Nintendo выпустила первую портативную консоль Nintendo Switch весной 2017 году. За 7 лет компания сумела продать более 140 млн ед этих устройств, что делает её второй самой продаваемой консолью всех времён, уступая немного PlayStation 2 (155 млн ед).

Скорее всего, «Большая Н» выпустит новую консоль уже в следующем году.
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Источник:
Nintendo
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