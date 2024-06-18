Nintendo представила новый Switch Lite и полноценную игру про Зельду

Фархад
Zelda

Сегодня, 18 июня, японский производитель консолей Nintendo провёл презентацию Nintendo Direct, в рамках которой представила новую игру по вселенной Марио, полноценный тайтл про Зельду и лимитированную консоль Switch Lite.

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Начнём с Mario & Luigi: Brothership — новая RPG-игра с братьями-водопроводчиками Марио и Луиджи. Фанатов ждёт безудержное веселье и встреча с новыми боссами, новые игровые механики и многое другое. Релиз запланирован на 7 ноября 2024 года, а геймплей можно оценить в ролике.



The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — первая в истории франшизы игра, где главным героем выступает Зельда, а не Линк. В этой части вам предстоит отыскать исчезнувшего Линка, используя «Эхо» — духи поверженных врагов, которых может призывать Зельда. События игры происходят после The Legend of Zelda: Link’s Awakening.



Игра выйдет уже 26 сентября 2024 года. Вместе с The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom компания выпустит лимитку  Nintendo Switch Lite Hyrule Edition за $199.

Switch

Помимо этого, Nintendo анонсировала кучу других проектов, включая Metroid Prime 4, которые выйдут до конца 2024 года или в начале 2025.
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Источник:
Nintendo
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