Nintendo Switch 2 рассекретили раньше времени

Артем
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Рендеры, мокапы и характеристики консоли засветились на Reddit.

Согласно последней утечке, консоль будет больше текущей версии, экран увеличится до 8 дюймов, а объем внутреннего накопителя составит 256 ГБ. Как и сообщалось ранее, джойкноны будут крепиться к консоли с помощью магнитов. 
Изначально характеристики и мокапы появились в китайских соцсетях, а позже опубликованы на Reddit. Стоит заметить, что материалы старательно удаляются, что может говорить о достоверности утечки, но появляются за счет перезаливов.

Вот информация о спецификациях консоли, которая попала в руки китайских инсайдеров:

Подробная информация о грузе:

  • HGU1100: Игровая консоль;
  • HGU1110: Левый контроллер Joy-Con;
  • HGU1120: Правый контроллер Joy-Con;
  • HGU1130: Док-станция (база для зарядки и подключения телевизора).


Подробный список конфигураций:

  • Модель SoC (CPU+GPU): GMLX30-R-A1;
  • Модель микросхемы памяти: MT62F768M64D4EK-026 (6Gx2 двухканальный, LPDDR5X, 7500 МТ/с);
  • Флеш-память: THGJFGT1E45BAILHW0 (256 ГБ, UFS 3.1, производитель Kioxia, 2100 МБ/с);
  • Аудиочип: Realtek ALC5658-CG;
  • Чип NFC: NXP PN7160B1HN;
  • Встроенный микрофон: CMB-MIC-X7;
  • Двойная система охлаждения: модели BSM0405HPJ9 и BSM0505HPJQC (медный радиатор);
  • Микросхема преобразования видеосигнала (DisplayPort to HDMI): Realtek RTD2175N (поддерживает HDMI 2.1);
  • Сетевой чип: Realtek RTL8153B-VB-CG (для проводного подключения к сети через док-станцию);
  • Модель микроконтроллера: STMicroelectronics STM32G0B0CET6;
  • Чип защиты яркости игрового экрана: HGU1100 (размеры: 206×115×14 мм, пластиковый корпус);
  • Динамики: MUSE BOX-L и MUSE BOX-R (встроенная звуковая система).
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Также есть вероятность, что анонс Nintendo Switch 2 состоится уже в октябре. Предположительно, рекомендованная розничная цена консоли составит $400.
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Источник:
Reddit
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