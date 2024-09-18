Nintendo Switch 2 рассекретили раньше времени

Рендеры, мокапы и характеристики консоли засветились на Reddit.
Согласно последней утечке, консоль будет больше текущей версии, экран увеличится до 8 дюймов, а объем внутреннего накопителя составит 256 ГБ. Как и сообщалось ранее, джойкноны будут крепиться к консоли с помощью магнитов.
Вот информация о спецификациях консоли, которая попала в руки китайских инсайдеров:
Подробная информация о грузе:
- HGU1100: Игровая консоль;
- HGU1110: Левый контроллер Joy-Con;
- HGU1120: Правый контроллер Joy-Con;
- HGU1130: Док-станция (база для зарядки и подключения телевизора).
Подробный список конфигураций:
- Модель SoC (CPU+GPU): GMLX30-R-A1;
- Модель микросхемы памяти: MT62F768M64D4EK-026 (6Gx2 двухканальный, LPDDR5X, 7500 МТ/с);
- Флеш-память: THGJFGT1E45BAILHW0 (256 ГБ, UFS 3.1, производитель Kioxia, 2100 МБ/с);
- Аудиочип: Realtek ALC5658-CG;
- Чип NFC: NXP PN7160B1HN;
- Встроенный микрофон: CMB-MIC-X7;
- Двойная система охлаждения: модели BSM0405HPJ9 и BSM0505HPJQC (медный радиатор);
- Микросхема преобразования видеосигнала (DisplayPort to HDMI): Realtek RTD2175N (поддерживает HDMI 2.1);
- Сетевой чип: Realtek RTL8153B-VB-CG (для проводного подключения к сети через док-станцию);
- Модель микроконтроллера: STMicroelectronics STM32G0B0CET6;
- Чип защиты яркости игрового экрана: HGU1100 (размеры: 206×115×14 мм, пластиковый корпус);
- Динамики: MUSE BOX-L и MUSE BOX-R (встроенная звуковая система).
Также есть вероятность, что анонс Nintendo Switch 2 состоится уже в октябре. Предположительно, рекомендованная розничная цена консоли составит $400.