Названа неоспоримая причина дождаться iPhone 16 Pro Max и не покупать iPhone 14 Pro Max

Олег

iPhone 15 Pro

Фото: MacRumors

В сети появился новый инсайд о будущем флагманском смартфоне Apple. Об этом пишут в MacRumors.

Согласно источнику, речь идет об iPhone 16 Pro Max, который будет представлен осенью 2024 года. Свежий инсайд из азиатских источников гласит, что этот смартфон впервые в мире получит супертелеобъектив-перископ.

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Обычно приставка «супер» или «ультра» в применении к объективам камер используется, если линза обеспечивает фокусное расстояние более 300 мм. «Телевик» у позапрошлогодних iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max обеспечивает лишь 77 мм — а значит увеличение фокусного расстояния до 300 мм будет огромным скачком вперед.

Супертелевики обычно используют для съемки диких животных, спортивных мероприятий — словом, в ситуациях, когда объект находится очень далеко от камеры. Помимо этого, такая линза делает очень красивые портреты, так как сильно и мягко размывает фон позади объекта съемки.

Инсайдер говорит, что в iPhone 15 Pro Max появится перископ и это будет первый пробный шаг Apple в области таких объективов. А уже в 2024 году в iPhone появится первый перископический супертелеобъектив. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4724
Carter_Mayers
Да чего уж мелочиться, тогда подождём iPhone 20. Там все камеры будут перескопные и ещё аккумулятор 100500 mAh🤣🤣🤣😹
Вчера в 19:01
#
+4244
Gabriel
Тим Кук то знает что вы тут подрываете продажи Эппл ?
Вчера в 19:10
#
XuliGAN
+127
XuliGAN
3 причины дождаться iPhone 13, 5 причин дождаться iPhone 14 pro, 4 причины дождаться iPhone 15 ультра, так и всю жизнь можно прождать, но есть один момент что завтра может и не наступить!
Вчера в 19:47
#
tellurian
+4884
tellurian XuliGAN
Точно. Надо жить сегодняшним днём.
Вчера в 20:52
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Вася Вотафаков
+5457
Вася Вотафаков
Наконец-то названа неоспоримая причина дожить до осени 2024 года 🤣
Вчера в 21:21
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0
Vadim Rotari
стоит переходить с 6 на 15? или подождать 16 ?
21 минуту назад
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