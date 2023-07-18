Названа неоспоримая причина дождаться iPhone 16 Pro Max и не покупать iPhone 14 Pro Max

Фото: MacRumors



В сети появился новый инсайд о будущем флагманском смартфоне Apple. Об этом пишут в MacRumors.



Согласно источнику, речь идет об iPhone 16 Pro Max, который будет представлен осенью 2024 года. Свежий инсайд из азиатских источников гласит, что этот смартфон впервые в мире получит супертелеобъектив-перископ.







Обычно приставка «супер» или «ультра» в применении к объективам камер используется, если линза обеспечивает фокусное расстояние более 300 мм. «Телевик» у позапрошлогодних iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max обеспечивает лишь 77 мм — а значит увеличение фокусного расстояния до 300 мм будет огромным скачком вперед.



Супертелевики обычно используют для съемки диких животных, спортивных мероприятий — словом, в ситуациях, когда объект находится очень далеко от камеры. Помимо этого, такая линза делает очень красивые портреты, так как сильно и мягко размывает фон позади объекта съемки.



Инсайдер говорит, что в iPhone 15 Pro Max появится перископ и это будет первый пробный шаг Apple в области таких объективов. А уже в 2024 году в iPhone появится первый перископический супертелеобъектив.