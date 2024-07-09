Рамки Samsung Galaxy S24 FE — просто кошмар. Кому он такой нужен

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Толщина как у «среднячков» 2020 года.Такой вывод напрашивается при взгляде на болванку, которую представил портал Telepromter. Подобные макеты обычно используются розничными продавцами для создания чехлов и защитных стекол для смартфонов, которые еще не поступили в продажу. Дизайн корпуса совпадает с ранее появившимися в сети рендерами: у Galaxy S24 FE будут плоские боковые грани, а на задней крышке модуль из трех камер и вспышки.А вот передняя сторона заставляет задуматься о покупке устройства. Если приглядеться, то можно заметить границы рамок. Они весьма толстые в сравнении с современными моделями субфлагманского уровня, «подбородок» большой и не симметричный с верхней частью.Вырез для сэлфи-камеры расположен по центру, над ним — динамик. Также на болванке выгравированы точные габариты корпуса — 162,06×77,36×8,05 мм. Если вспомнить Galaxy S23 FE, его размеры составляли 158,0×76,5×8,2 мм.Что касается технических характеристик, ожидается, что Galaxy S24 FE будет оснащен 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем. Производительность возьмет на себя чип Exynos 2400, который набрал 2047 баллов в одноядерных и 6289 баллов в многоядерных тестах Geekbench. Оболочкой станет OneUI 6.1 на базе Android 14. Также обещаются функции искусственного интеллекта.Galaxy S24 FE получит основную камеру на 50 МП и телевик на 10 МП с поддержкой стабилизации, а также «свехширик» на 12 МП. Автономность, предположительно, останутся прежними, благодаря аккумулятору на 4500 мА·ч. Его дополнит быстрая зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.