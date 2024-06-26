Nothing готовит новинки с очень смелым дизайном

Александр


Принадлежащий компании Nothing бренд CMF вовсю тизерит свой первый смартфон — CMF Phone 1. Сегодня в соцсетях появилось небольшое видео, на котором продемонстрирована частичка его задней крышки, и тут действительно есть на что посмотреть.

CMF

Судя по свежему тизеру, в корпус вкручен болтик, а если его раскрутить, можно снять заднюю крышку. Вероятно, это сделано для того, чтобы заменить панель на другую или получить доступ к аккумулятору, если потребуется поставить новый. В комплектацию даже будет входить специальная отвёртка.



Известно, что CMF Phone 1 получит OLED-экран диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7200, 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой. Ориентировочная стоимость новинки — 239 долларов.

CMF

Анонс этого смартфона ожидается 8 июля. Тогда же будут представлены ещё несколько гаджетов CMF с необычными дизайнерскими и техническими решениями: TWS-наушники с регулятором громкости и кнопкой для включения и отключения шумодава на зарядном кейсе, а также смарт-часы с круглым циферблатом и колёсиком для навигации.


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