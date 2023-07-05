Nothing Phone (2) показали со всех сторон на официальных постерах

Фархад
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Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился в твиттере официальными пресс-рендерами будущего флагманского смартфона Nothing Phone (2).

Изображения полностью раскрывают дизайн смартфона со всех сторон. Судя по всему, это поколение устройств будет доступно в белом и сером цвете. Из основных изменений — сегментированные светодиодные полосы Glyph с 33 зонами освещения и расположенная по центру экрана селфи-камера. Для сравнения в Nothing Phone (1) глифы состоят из 12 зон свечения, а фронталка размещена в левом верхнем углу.

Ещё одно менее заметное изменение — слегка выпуклая спинка. При этом грани так и остались плоскими.

Днём ранее мы рассказывали о мини-обзоре нового интерфейса Glyph от топового англоязычного блогера Маркеса Браунли/MKBHD.

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Предполагается, что Nothing Phone (2) получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 4700 мАч. Официальная презентация состоится уже 11 июля.
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Комментарии

+104
unfailingsky
Весьма импонирует мне аппарат.
Сегодня в 10:31
#
+7
Epidemion unfailingsky
Совсем как джедай,говорите вы…)
Сегодня в 11:04
#
Mers
+4467
Mers
Единственный смарт на андроиде, который мне понравился визуально))
Сегодня в 14:40
#
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