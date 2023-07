Nothing Phone (2) показали со всех сторон на официальных постерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился в твиттере официальными пресс-рендерами будущего флагманского смартфона Nothing Phone (2).Изображения полностью раскрывают дизайн смартфона со всех сторон. Судя по всему, это поколение устройств будет доступно в белом и сером цвете. Из основных изменений — сегментированные светодиодные полосы Glyph с 33 зонами освещения и расположенная по центру экрана селфи-камера. Для сравнения в Nothing Phone (1) глифы состоят из 12 зон свечения, а фронталка размещена в левом верхнем углу.Ещё одно менее заметное изменение — слегка выпуклая спинка. При этом грани так и остались плоскими.Днём ранее мы рассказывали о мини-обзоре нового интерфейса Glyph от топового англоязычного блогера Маркеса Браунли/MKBHD.Предполагается, что Nothing Phone (2) получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 4700 мАч. Официальная презентация состоится уже 11 июля.