Сооснователь OnePlus Карл Пей поделился в Twitter примерами фотографий, снятых на камеру будущего флагманского смартфона Nothing Phone (2).Чтобы продемонстрировать фотовозможности девайса, компания раздала тестовые образцы некоторым фотографам и попросила их поснимать в разных условиях освещения. Вот что из этого получилось:Глава Nothing также призвал «всех тестировщиков» будущего смартфона делиться своими снимками в соцсетях. Также он подчеркнул, что пока девайс работает на бета-версии ПО, поэтому в финальной версии продукта качество может быть лучше.Напомним, официальный анонс Nothing Phone (2) состоится уже 11 июля.