Nothing представила спецверсию Nothing Phone (2a) с разноцветной панелью

Фархад
Nothing Phone 2a

Сегодня, 29 мая, стартап Nothing внезапно выпустил специальную версию своего самого доступного смартфона Nothing Phone (2a).

Напомним, на старте Nothing Phone (2a) был доступен только в чёрном и белом цвете, а в апреле компания выпустила эксклюзивную синюю расцветку для Индии. Спецверсия получила серые грани, белую спинку, тёмно-серые элементы Glyph, синий блок камер и декоративные элементы красного и жёлтого цвета.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Nothing Phone 2a

Производитель заявляет, что в Nothing Phone (2a) Special Edition подчёркнуты все основные цвета фирменного стиля бренда. Например, красный цвет используется в наушниках Nothing Ear, желтый — в Ear (a), а синий — в индийском Phone (2a).

В остальном специздание ничем не отличается от обычного Nothing Phone (2a). Тут установлен такой же AMOLED-дисплей с развёрткой 120 Гц, чип Dimensity 7200 Pro с 12/256 ГБ памяти, основная камера на 50 Мп с OIS и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.

Nothing Phone 2a

Новинка уже доступна в некоторых странах по цене 379 евро или 27 999 индийских рупий (~30 тысяч рублей).
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
На Android тихо пришло очень удобное нововведение. В экосистеме Apple до сих пор такого нет
YouTube запустил новый эксклюзивный раздел для владельцев iPhone и iPad
В Steam стартовал фестиваль крафта со скидками до 90%

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Hello!
+714
Hello!
Ну классно смотрится же
Сегодня в 18:01
#
tellurian
+1382
tellurian Hello!
На любителя. Я себе не купил бы
Сегодня в 18:04
#
Mers
+5140
Mers Hello!
Это самое уродливое, что я когда-либо видел😬
Сегодня в 18:44
#