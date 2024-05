Nothing представила спецверсию Nothing Phone (2a) с разноцветной панелью

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Сегодня, 29 мая, стартап Nothing внезапно выпустил специальную версию своего самого доступного смартфона Nothing Phone (2a).Напомним, на старте Nothing Phone (2a) был доступен только в чёрном и белом цвете, а в апреле компания выпустила эксклюзивную синюю расцветку для Индии. Спецверсия получила серые грани, белую спинку, тёмно-серые элементы Glyph, синий блок камер и декоративные элементы красного и жёлтого цвета.Производитель заявляет, что в Nothing Phone (2a) Special Edition подчёркнуты все основные цвета фирменного стиля бренда. Например, красный цвет используется в наушниках Nothing Ear, желтый — в Ear (a), а синий — в индийском Phone (2a).В остальном специздание ничем не отличается от обычного Nothing Phone (2a). Тут установлен такой же AMOLED-дисплей с развёрткой 120 Гц, чип Dimensity 7200 Pro с 12/256 ГБ памяти, основная камера на 50 Мп с OIS и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.Новинка уже доступна в некоторых странах по цене 379 евро или 27 999 индийских рупий (~30 тысяч рублей).