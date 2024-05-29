YouTube запустил новый эксклюзивный раздел для владельцев iPhone и iPad



Компания Google представила Playables — мини-игры прямо в видеохостинге YouTube. О них пишет MacRumors.



Согласно источнику, в приложении YouTube появился новый раздел — Playables. Он предлагает пользователю более 75 «легких развлекательных» игр, которые помогут скоротать небольшой период времени. Несмотря на то, что тайтлы очень простые, прогресс всё равно сохраняется; более того, YouTube фиксирует рекорды в каждой игре.







Сейчас раздел Playables доступен в мобильном приложении YouTube для iOS и iPadOS. Он находится в меню «Обзор». К сожалению, пользователей Android пока обделили; возможно, раздел появится у них в перспективе.