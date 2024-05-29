YouTube запустил новый эксклюзивный раздел для владельцев iPhone и iPad

Олег

Фото: MacRumors


Компания Google представила Playables — мини-игры прямо в видеохостинге YouTube. О них пишет MacRumors.

Согласно источнику, в приложении YouTube появился новый раздел — Playables. Он предлагает пользователю более 75 «легких развлекательных» игр, которые помогут скоротать небольшой период времени. Несмотря на то, что тайтлы очень простые, прогресс всё равно сохраняется; более того, YouTube фиксирует рекорды в каждой игре.

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Сейчас раздел Playables доступен в мобильном приложении YouTube для iOS и iPadOS. Он находится в меню «Обзор». К сожалению, пользователей Android пока обделили; возможно, раздел появится у них в перспективе. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3630
kardigan
Позже подписочку подключат, ну а пока пользуйтесь, привыкайте
2 часа назад в 15:46
#
Станислав
+206
Станислав
Нет у меня меню обзор на iPadOS.
2 часа назад в 15:48
#
Mers
+5138
Mers
Нет там нифига😑
2 часа назад в 15:53
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