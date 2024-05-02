Apple покажет 7 мая нечто большее, чем просто новые iPad



Компания Apple приоткроет нейросетевую завесу своих планов на презентации 7 мая 2024 года. Об этом пишет WCCF Tech.



Ранее мы писали, что через пять дней Apple должна представить несколько новых и обновленных iPad — планшеты совсем не обновлялись с 2022 года, да и логотип мероприятия ясно указывает на это. Ожидается iPad Air 12,9 и OLED-матрицы во всей линейке iPad Pro. Помимо этого, есть вероятность увидеть новую модель Apple Pencil. Однако это не всё.







Источник полагает, что менее чем через неделю Apple может рассказать о главном нововведении 2024 года — собственных нейросетях. Возможно, это будут несколько ИИ-фич для планшетов или экосистемы устройств компании; не исключено, что именно ради них Apple установит в iPad Pro новый чип Silicon M4, пропустив M3.



Напомним, что всё самое важное и интересное с презентации 7 мая вы сможете увидеть прямо здесь, на iGuides, а также в нашем Telegram-канале.