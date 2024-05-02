Покупательница отсудила у Ozon полтора айфона и теперь обязана купить ещё один

Александр



Пикабушница ll.stsnk рассказала интересную и поучительную историю о своей судебной тяжбе с Ozon. Дело растянулось на два года, рассматривалось разными судами, и в итоге она выиграла, хотя и не особо рада, что вообще решила судиться.

В 2022 году ll.stsnk купила на Ozon новую и топовую на то время модель iPhone по привлекательной цене — 103 тысячи рублей, но продавец отменил заказ, и деньги ей вернулись. Девушка сочла это несправедливым, ведь в других местах цены были гораздо выше, а она вроде как заключила с Ozon договор, оплатив товар, и не желала расторгать его. Она подала иск в суд, требуя продать ей устройство по обозначенной цене, выплатить неустойку за задержку в передаче товара и возместить моральные страдания. Судья отказал в этих требованиях, указав, что Ozon не является надлежащим ответчиком, а судиться нужно с продавцом. Апелляционный суд поддержал это решение. У покупательницы уже не оставалось надежд, но она решила бороться до конца и подала жалобу в кассационный суд.

Неожиданно для неё кассация отменила решения нижестоящих судов и признала Ozon не только витриной для товаров, но и продавцом этих товаров, а поскольку вещь была оплачена, у продавца возникла обязанность передать её покупателю по той цене, о которой они договорились.

Судя обязал Ozon выплатить покупательнице суммарно 170 664,5 руб.: неустойка — 103 763 руб., компенсация морального вреда —  10 000 руб., штраф за невыполнение требований  в добровольном порядке — 56 881,5 руб. Кроме того, теперь Ozon обязан продать ей ту же модель iPhone по той цене, которая была в карточке товара на момент покупки, а девушка обязана приобрести его. Очевидно, что за два года он подешевел и утратил актуальность, но ведь именно это и было главным предметом спора — обеспечить возможность купить товар по обозначенной цене. ll.stsnk считает, что тяжба слишком сильно затянулась, и целесообразнее было бы не судиться, а заниматься более полезными вещами.
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Комментарии

samOsebe
+556
samOsebe
она всё равно в выигрыше. и заодно создан прецедент для других (если возникнут подобные тяжбы) покупателей.
25 минут назад
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