





Компания Apple представила приставку Apple TV 4K следующего поколения. Она обладает поддержкой технологии HDR с увеличенной частотой обновления экрана и технологии Dolby Vision для более качественного изображения. В ней используется процессор A12 Bionic, который показывает значительный прирост производительности графики, а также порт HDMI 2.1.Приставка получила обновлённую версию пульта Siri Remote, с которым, как уверяет Apple, ещё проще находить нужный контент и управлять воспроизведением.Apple TV 4K нового поколения поддерживает воспроизведение видео с разрешением до 4K с частотой обновления 60 кадров в секунду и глубоким динамическим диапазоном. Многие онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы уже поддерживают эту технологию, а iPhone 12 Pro поддерживает нативный стриминг через AirPlay видеозаписей, снятых с частотой 60 кадров в секунду и поддержкой Dolby Vision.Эта модель может автоматически адаптировать цветность и яркость изображения в зависимости от внешних факторов (например, освещённости помещения) без необходимости настройки телевизора вручную. С этой целью в приставку был встроен специальный световой сенсор.Новый пульт Siri Remote оснащён сенсорным четырёхнаправленным колёсиком навигации с поддержкой интуитивных жестов, которые могут использоваться, например, для быстрого поиска определённого фрагмента в фильме или шоу. С помощью Siri Remote также можно управлять телевизором (включать и выключать его, настраивать громкость и т. п.), то есть ещё один пульт не потребуется. Этот пульт позволяет быстро находить нужный контент, узнавать результаты спортивных матчей, прогноз погоды и многое другое. Siri работает с Apple TV не во всех странах мира. На Apple TV доступны различные сервисы Apple, включая Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade и Apple Fitness+. Apple позволяет оформить доступ к премиум-возможностям всех сервисов с помощью подписки Apple One.Новая модель Apple TV 4K будет продаваться в США за 179 долларов. Apple начнёт принимать предзаказы на эту приставку с 30 апреля, а в открытой продаже она появится с середины мая.Apple TV HD с новым пультом Siri Remote будет стоить 149 долларов, а отдельно этот пульт можно будет приобрести за 59 долларов (он совместим с Apple TV HD и Apple TV 4K предыдущего поколения).