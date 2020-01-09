На CES 2020 компания ASUS представляет новейшие устройства для игр, работы и развлечений, включая ноутбуки, материнские платы, настольные ПК, мониторы, маршрутизаторы и устройства для приложений AIoT (интернета вещей с применением технологий искусственного интеллекта).Ультратонкий ноутбук Chromebook Flip C436 сочетает в себе высокую производительность и поддержку новейших интерфейсов. В максимальной комплектации он оснащается процессором Intel Core i7 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, высокоскоростным твердотельным накопителем и модулем Wi-Fi 6-го поколения. В набор функций входят сканер отпечатков пальцев, встроенный непосредственно в кнопку включения питания, аудиосистема с четырьмя всенаправленными динамиками и поддержка стилусов единого стандарта USI. Ультратонкий корпус выполнен из металлического сплава и доступен в двух вариантах оформления: белом (Aerogel White) и классическом серебристом (Transparent Silver).Ноутбуки семейства VivoBook S (S333/S433/S533) прежде всего привлекают внимание смелым дизайном с обновленным корпусом в различных цветовых оформлениях и выделяющейся кнопкой Enter с цветными гранями. Помимо незаурядного внешнего вида эти устройства с 13-, 14- и 15-дюймовыми экранами отличаются хорошей производительностью – в максимальной комплектации они оснащаются процессором Intel Core i7 10-го поколения, дискретной графикой NVIDIA и модулем Wi-Fi 6-го поколения.Ноутбук ExpertBook B9450 создан прежде всего для тех, кто много путешествует по работе. Это самый легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук в мире, его вес составляет всего 870 граммов, а толщина – 14,8 мм. Несмотря на исключительную портативность, ноутбук устройство может похвастаться продолжительным временем автономной работы – до 24 часов на одном заряде аккумулятора. Кроме того, этот ноутбук отличается высокой надежностью, соответствующей стандарту армии США MIL-STD 810G. В аппаратную комплектацию устройства входят процессор Intel Core 10-го поколения модели i7 или i5, до 16 ГБ оперативной памяти, два слота M.2, два порта Thunderbolt 3 и модуль Wi-Fi 6-го поколения.Ноутбуки серии ProArt StudioBook и мини-ПК ProArt Station оснащаются решениями NVIDIA Quadro и GeForce RTX. Эти видеокарты позволяют использовать недоступные ранее методы визуализации, сочетающие трассировку лучей в реальном времени, искусственный интеллект и программируемые шейдеры. Устройства новой серии ProArt полностью соответствуют строгим требованиям программы NVIDIA RTX Studio, что гарантирует их высокую производительность в популярных приложениях для создания медиаконтента.В числе представленных на выставке компьютеров этой профессиональной серии – флагманское устройство ProArt StudioBook One, первый ноутбук с графикой NVIDIA Quadro RTX 6000, и ноутбук ProArt StudioBook Pro X с дополнительным сенсорным дисплеем ScreenPad 2.0, значительно повышающим удобство и продуктивность работы. Среди других устройств профессиональной линейки – ноутбуки ProArt StudioBook Pro 17/15, ProArt StudioBook 17/15 и мини-ПК ProArt Station D940MX. Эти модели оснащаются графикой NVIDIA Quadro или GeForce.Геймерские ноутбуки TUF Gaming A15 и TUF Gaming A17 (с диагональю экрана 15 и 17 дюймов соответственно) предлагают беспрецедентную игровую производительность благодаря мощным процессорам AMD Ryzen 4-го поколения и графике NVIDIA. Эти мощные графические процессоры, созданные на основе микроархитектуры NVIDIA Turing, обеспечивают частоту обновления дисплея до 144 Гц и поддерживают технологию AMD FreeSync для абсолютно плавного игрового процесса без дефектов изображения в самых современных играх. Аккумулятор увеличенной емкости – до 90 Вт∙ч – позволяет на долгие часы забыть о подзарядке. Новые модели TUF Gaming A15 и A17 получили компактный и надежный корпус.Материнская плата ASUS Prime TRX40-Pro создана, чтобы в полной мере раскрыть потенциал процессоров AMD Ryzen Threadripper 3-го поколения. В сочетании с картой Hyper M.2 X16 Gen4 она позволяет создавать аппаратные RAID-массивы из твердотельных накопителей для ускорения работы с данными. Среди преимуществ этой материнской платы – мощная 16-фазная подсистема питания, продуманная система охлаждения, множество портов подключения, три слота PCIe 4.0 M.2, гигабитный модуль Intel Gigabit Ethernet, поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2, интеллектуальные возможности настройки и исключительно высокая производительность и стабильность.Карта Hyper M.2 X16 Gen4 идеально сочетается с материнскими платами ASUS и ROG серии TRX40, позволяя добавлять в систему до четырех твердотельных накопителей. Пропускная способность интерфейса PCIe 4.0 достигает 16 GT/s, а поддержка процессорами AMD Ryzen Threadripper аппаратных RAID-массивов с использованием процессорных линий PCIe позволяет создавать с помощью карты Hyper M.2 X16 Gen4 высокоскоростные системы хранения, которые идеально подойдут для работы с контентом, например, редактирования видеофайлов в форматах 4K и 8K.Портативный дисплей ZenScreen MB16ACE с диагональю 15,6 дюйма и ультратонкой рамкой позволяет удвоить рабочую область при подключении к ноутбуку с экранным разрешением 1080p. При толщине 8 мм и весе 0,7 кг портативный дисплей ZenScreen MB16ACE помещается практически в любую сумку для ноутбука. В комплекте с монитором ZenScreen MB16ACE поставляется чехол Smart Case Lite.Мониторы ProArt Display PA248QV и PA278QV созданы для профессиональной работы с компьютерной графикой, редактирования фото и видео. Экраны этих мониторов обладают широким охватом цветового пространства (100% sRGB / 100% Rec.709) и проходят фабричную калибровку, гарантирующую минимальный коэффициент отклонения точности цветопередачи Delta E <2.27-дюймовый монитор ProArt Display PA278QV поддерживает разрешение 2560 x 1440 и обладает широким форматом, а 24,1-дюймовая модель ProArt Display PA248QV предлагает разрешение 1920 x 1200 и соотношение сторон 16:10. Оба монитора могут похвастать ультратонкой экранной рамкой, что особенно важно при создании многомониторных конфигураций, и широким набором портов подключения, а также концентратором USB 3.0 для подключения высокоскоростных накопителей и других периферийных устройств.Монитор ProArt Display PA278QV оснащается разъемами DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 1.4 и двойным портом DVI-D. Модель ProArt Display PA248QV предлагает DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и классические порты D-Sub.Игровой монитор TUF Gaming VG27AQL1A устанавливается на более широкую подставку, чем конкурирующие модели, для максимальной устойчивости. Исчезающе тонкая экранная рамка помогает концентрироваться исключительно на происходящем на экране, а сертификация VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокое качество изображения. Матрица IPS с разрешением 1440p обладает частотой обновления 165 Гц и откликом всего 1 мс для плавного игрового процесса.Двухдиапазонная система ZenWiFi Voice стандарта AC1300 наделена встроенной поддержкой технологии Amazon Alexa. Это устройство достойно стать центральным элементом современного «умного» дома. Поддержка технологии AiMesh позволяет использовать ZenWiFi Voice в качестве отдельного маршрутизатора, так и создать на ее основе сеть с применением других совместимых устройств. Кроме того, это устройство можно использовать в качестве повторителя сигнала других беспроводных маршрутизаторов для расширения зоны покрытия.Система ZenWiFi AX (XT8) включает два маршрутизатора с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax). Общая пропускная способность сети c поддержкой этого стандарта может достигать 6600 Мбит/сек в трех частотных диапазонах (один – 2,4 ГГц и два – 5 ГГц). Два узла сети с антенной конфигурацией 4x4 передают данные по транзитному соединению со скоростью до 4 804 Мбит/с, а подключенные клиентские устройства могут получить скорость соединения, превышающую 1 Гбит/с.ZenWiFi AC (CT8) состоит из двух маршрутизаторов стандарта AC3000, обеспечивающих скорость передачи данных до 3000 Мбит/с. Неброское и лаконичное оформление этих устройств органично сочетается с любым интерьером. В компактном корпусе каждого устройства скрываются четыре вертикально расположенные и две диагональные встроенные антенны. Такое расположение антенн гарантирует наилучшее покрытие сигнала во всех направлениях.В двухдиапазонном маршрутизаторе RT-AX89X с антенной конфигурацией 8x8 используется квадратурная модуляция 1024-QAM для максимальной скорости передачи данных по сети Wi-Fi на уровне 6000 Мбит/с (1148 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 4804 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц). Таким образом, данная модель в 2,8 раза быстрее, чем двухдиапазонные маршрутизаторы предыдущего стандарта 802.11ac с антенной конфигурацией 4x4. Для высокоскоростного соединения по проводу в маршрутизаторе предусмотрено два порта 10G Ethernet.Маршрутизатор RT-AX86U унаследовал характеристики популярнейшей модели RT-AC86U, дополнив их поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6-го поколения. Поддержка нового стандарта обеспечивает скорость соединения до 5700 Мбит/с, расширенную зону покрытия, более высокую пропускную способность и возможность экономить заряд аккумулятора подключенных к сети устройств.Tinker Edge T и Tinker Edge R – компактные и мощные одноплатные компьютеры с нейронными процессорами (NPU), позволяющими использовать технологии машинного обучения в малом и энергоэффективном формате. Нейронные сети предоставляют возможность применять облачные технологии искусственного интеллекта на локальных устройствах. Компьютеры Tinker Edge T и Tinker Edge R подходят для применения систем искусственного интеллекта. Эти компактные масштабируемые системы – отличное решение для создания самосборных робототехнических решений.Мини-ПК PN61T наделен встроенным модулем Google Edge TPU, увеличивающим производительность системы при локальном формировании логических выводов, и поддержкой технологии Power Delivery (PD) с возможностью подзарядки через USB Type-C на задней панели. Он также оснащен инфракрасным сенсором для дистанционного управления, портом USB 3.1 Gen2 Type-C, слотом для карты памяти microSD и очень тихой системой охлаждения.