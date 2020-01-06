На CES 2020 компания Asus представила 24,5-дюймовый игровой монитор с разрешением 1080p, работающий на частоте 360 Гц и поддержкой технологии G-Sync от Nvidia. По словам производителя, это первый в мире игровой монитор, который был разработан с киберспортивных требований.144 и 240 Гц — самые распространенные показатели частоты обновления, которые можно встретить у большинства игровых мониторов, но вам может быть интересно, зачем нужен дисплей с частотой 360 Гц. Для того, чтобы увидеть разницу, понадобится мощная видеокарта и игры с поддержкой такой частоты, такие как Overwatch или CS: GO.Asus ROG Swift 360Hz оснащается усовершенствованным процессором G-Sync от Nvidia. Производители вместе работали над монитором для достижения высокой частоты обновления. Nvidia утверждает, что такой высокий показатель положительно влияет на отслеживании целей за счет более плавной анимации. Любое снижение задержки, даже на миллисекунды, будет преимуществом в многопользовательских играх.Nvidia демонстрирует этот монитор на CES. Дисплей поступит в продажу позднее в этом году. Asus пока не сообщила точную дату выхода и цены.