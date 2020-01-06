



Компания ASUS представила обновлённую версию ноутбука ZenBook Pro Duo. Он лишился приставки Pro, получил уменьшенный 15,6 до 14 дюймов экран и теперь называется проще — ZenBook Duo.



В ZenBook Duo используется вспомогательная сенсорная панель диагональю 12,6 дюйма (против 14 дюймов в прошлогодней модели). Она расположена над клавиатурой и может использоваться для запуска любых приложений, в том числе фирменного софта ASUS.



Инженеры ASUS решили установить IPS-панель вместо OLED и снизить разрешение экрана с 4K до Full HD. На выбор покупателя — один из процессоров Intel десятого поколения, но не из H-серии, а из менее производительных моделей U. Встроенную графику Intel можно опционально дополнить видеокартой NVIDIA GeForce MX250. Максимальный объём оперативной памяти снижен вдвое — до 16 гигабайт.



Компромисс в начинке сказался и на массе ноутбука, она уменьшилась почти в два раза — с 2,9 до 1,5 кг. По словам ASUS, других настолько производительных ноутбуков с такой массой не бывает.



Прошлогодняя модель ZenBook Pro Duo стоила 2499 долларов. С учётом характеристик, ZenBook Duo будет обходиться дешевле, но его цена пока не раскрывается, хотя продажи должны начаться в ближайшие недели.







Компания ASUS также обновила линейку ноутбуков VivoBook S, которые выпускаются с экранами 13,3, 14 и 15,6 дюйма. Все они получили новейшие процессоры Intel десятого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и опциональную графику NVIDIA.







