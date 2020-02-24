





Компания Sony представила несколько новых смартфонов. Их презентация должна была состояться на Mobile World Congress в Барселоне, но это мероприятие отменено из-за риска распространения коронавирусной инфекции.Это первый смартфон Sony, получивший поддержку 5G. Он оснащён 6,5-дюймовым экраном и тройной камерой с вертикальным расположением сенсоров. Рамка вокруг экрана стала уже в сравнении с предыдущими моделями Xperia, но всё ещё выглядит толстоватой на фоне современных смартфонов других производителей.Начинка Sony Xperia 1 II вполне достойная: топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G, OLED-экран с разрешением 3840×1644 пикселей и кинематографическим соотношением сторон 21:9, 8 ГБ ОЗУ, накопитель 256 ГБ, аккумулятор 4000 мАч с быстрой зарядкой и поддержкой беспроводной зарядки, защита от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики со звуком Dolby Atmos и даже 3,5-мм аудиовыход для подключения проводной акустики. Экран и корпус защищены стеклом Gorilla шестого поколения.Что касается основной камеры, то в ней используются три 12-мегапиксельных сенсора с разным назначением (широкий, ультраширокий и телевик). Реализована поддержка возможностей, которые ранее были доступны только в фотоаппаратах серии Alpha, например, автофокусировка с отслеживанием глаз, которая работает в том числе при съёмке животных. В приложениях Photo Pro и Cinema Pro можно использовать ручную настройку параметров для съёмки с качеством, близким к профессиональному. Смартфон может записывать видео с разрешением 2K с 10-битной цветностью в режиме HDR10 и частотой 120 кадров в секунду или 4K с частотой 60 кадров в секунду. Также поддерживается серийный режим съёмки фото с захватом 20 кадров в секунду. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.Это смартфон среднего уровня, в который установлен OLED-экран диагональю 6 дюймов с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21:9. В качестве процессора используется чип Snapdragon 665, объём оперативной памяти — 4 ГБ, ёмкость аккумулятора — 3600 мАч.Фронтальная камера Sony Xperia 10 II 8-мегапиксельная. Основная камера состоит из трёх сенсоров: 12-мегапиксельный основной, 8-мегапиксельный с ультраширокой линзой и 8-мегапиксельный с двукратным зумом.





Этот смартфон представлен в виде концепта, он лишь разрабатывается инженерами Sony. Компания позиционирует его в качестве профессионального решения для съёмки и трансляции видеоконтента в сетях связи пятого поколения. Его спецификации пока не разглашаются, известно лишь, что у него будут такие же камеры, экран и аккумулятор, как у Xperia 1 II. Кроме того, благодаря разъёму HDMI он получит бесшовную интеграцию с камерами Alpha и другой техникой Sony.



Xperia 1 II и Xperia 10 II появятся в продаже весной, точная дата не объявлена, цены неизвестны. Когда начнёт продаваться Xperia Pro, Sony не сообщает.







