

















































Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфонов Mi 10T и Mi 10T Pro, а также нескольких других новинок. Они появятся в российском рынке.Эти смартфоны получили экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+(2400×1080 пикселей), частотой обновления до 144 Гц, поддержкой режима HDR10, полным охватом спектра DCI-P3 и покрытием стеклом Corning Gorilla Glass 5. В качестве вычислительной платформы используется Qualcomm Snapdragon 865. Объём оперативной памяти — 8 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, поддерживается 33-ваттная зарядка.Фронтальная камера обоих смартфонов 20-мегапиксельная, с углом обзора 77 градусов. Звук стереофонический из двух динамиков с сертификацией Hi-Res Audio. В Mi 10T Pro установлен 256-гигабайтный накопитель, а в основной камере задействованы модули на 108 Мп (главный), 13 Мп (сверхширокоугольный) и 5 Мп (макро). У Mi 10T в два раза меньше постоянной памяти, а главный сенсор камеры 64-мегапиксельный. Поддерживается оптическая стабилизация изображения и съёмка видео с разрешением до 8K.Обе модели двухсимочные и поддерживают 5G, Wi-Fi 6, а также NFC для бесконтактных платежей. Рамка корпуса выполнена из алюминия, задняя крышка, как и экран, покрыта закалённым стеклом Gorilla пятого поколения.В смарт-часах Mi Watch используется круглый AMOLED-экран диагональю 1,39 дюйма, GPS-модуль и шесть различных датчиков, которые предоставляют ключевые показатели здоровья и данные об окружающей среде — например, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и давление воздуха. После двух часов зарядки часы готовы обеспечить 16 дней автономной работы. Кроме того, они поддерживают различные функций, включая более 100 циферблатов, функцию удаленного доступа к камере, собственные смайлы в уведомлениях, голосовое управление и многое другое.Для быстрого заряда компания Xiaomi предлагает зарядное устройство Mi 65W Fast Charger с технологией GaN на базе нитрида галлия. Этот зарядный адаптер способен быстро зарядить смартфон, ноутбук, игровую консоль и другие гаджеты.Mi 10T и Mi 10T Pro поступят в продажу в России 10 декабря и будут доступны в интернет-магазине Mi.com, в авторизованных магазинах Mi Store, у рекомендованных розничных партнёров Xiaomi, а также в торговых точках «М.Видео», «Эльдорадо», «МегаФон», МТС, «Билайн», DNS, «Связной», «Ноу-Хау», «Технопарк», РБТ, Wildberries, «Ситилинк», Ozon и Onlinetrade.Mi 10T с памятью 8 + 128 ГБ стоит 44 990 рублей, а Mi 10T Pro с объёмом памяти 8 + 256 ГБ — 49 990 рублей. Приём предварительных заказов начинается 3 декабря, причём в период с 3 по 9 декабря покупатели, оформившие предзаказ на Mi 10T или Mi 10T Pro, получат в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 5, беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic и зарядное устройство Mi 65W Fast Charger.Купить 65-ваттное зарядное устройство можно с 1 декабря по цене 2 590 рублей. Аксессуар доступен в следующих каналах: Mi.com, авторизованные магазины Mi Store, рекомендованные партнёры Xiaomi, DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», «Связной», РБТ, Wildberries, «Ситилинк», Ozon и Onlinetrade.Покупатели Mi 10T и Mi 10T Pro получают гарантию сроком на два года. Кроме того, в течение полугода с момента приобретения покупатели могут рассчитывать на один бесплатный ремонт дисплея. Каждый покупатель Mi 10T и Mi 10T Pro сможет получить в подарок трехмесячную подписку на «Яндекс.Плюс», а также временный доступ к подпискам онлайн-кинотеатров Окко, More TV, Wink и МТС ТВ бесплатно или за 1 рубль.Mi Watch будет продаваться за 8 990 рублей. Купить эти часы можно будет в ближайшее время на сайте Mi.com, а также в магазинах DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», Wildberries, «Ситилинк» и Ozon.