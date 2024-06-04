Новые AirPods будут похожи на iPod nano

Фархад
AirPods

Компания Apple получила ещё один патент, описывающий беспроводные наушники AirPods с интерактивным экраном в зарядном кейсе.

Согласно документам, зарядный футляр позволит управлять воспроизведением, читать уведомления и отвечать на сообщения, проверять погоду и даже взаимодействовать с Siri. Нечто похожее компания реализовала в последних поколениях iPod nano. Видимо, Apple хочет реинкарнировать культовый плеер в виде кейса для зарядки AirPods. К слову, китайцы уже некоторое время выпускают поддельные AirPods с сенсорным экраном.

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Скорее всего, в таких наушниках не будет встроенной памяти под музыку, чтобы не создавать конкуренцию с другими продуктами бренда. С другой стороны — пока это всего лишь патент, который может так и остаться инженерным документом в коллекции нереализованных идей Apple.
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Источник:
9to5Mac
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