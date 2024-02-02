Новые аксессуары Apple показали на фото за месяц до презентации

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Коллекционер гаджетов Apple под ником mikedop поделился на форуме MacRumors снимками будущих ремешков для Apple Watch, которые компания планирует включить в весеннюю линейку аксессуаров 2024 года.

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Источник заявляет, что получил снимки от поставщиков Apple из Китая. На фотографиях представлены ремешки Sport Loop в цветах «Темно-синий» и «Изумрудный». Вполне вероятно, что на релизе они получат другие названия.

Также стоит отметить, что Apple обычно прототипирует вдвое больше расцветок, чем фактически выпускает. Поэтому пока неизвестно, одобрило ли руководство вышепоказанные аксессуары или нет.

Ожидается, что на весенней презентации Apple также покажет красную расцветку iPhone 15.
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Источник:
MacRumors
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