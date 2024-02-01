Угадайте, где теперь Apple использует Lightning

Многие блогеры и журналисты, получившие гарнитуру Apple Vision Pro на обзор, рассказали, что кабель от внешнего аккумулятора плотно зафиксирован в нём. Оказалось, что он очень легко снимается при необходимости.
Журналист Рэй Вонг использовал скрепку для лотка SIM-карты, чтобы отстегнуть кабель от внешнего аккумулятора Apple Vision Pro. Как выяснилось, в корпусе есть небольшое отверстие, в которое встроен замок. Нечто похожее мы уже видели в AirPods Max.
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Интересно, что кабель подсоединён к аккумулятору с помощью слегка расширенной версии Lightning — у него чуть больше контактов.
Вероятно, Apple решила сделать кабель съемным, чтобы его можно было заменить без необходимости замены всего аксессуара в случае повреждения.