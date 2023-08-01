Новые Apple Watch Ultra получат долгожданную расцветку

Авторитетный инсайдер под ником ShrimpApplePro поделился информацией о том, что Apple Watch Ultra 2-го поколения выйдут с чёрным титановым корпусом вдобавок к уже существующему натуральному цвету этого металла.Интересно, что Apple тестировала чёрную расцветку для текущего поколения Apple Watch Ultra, но решила не выпускать её. При этом за год до релиза «ультры» компания продавала топовую модель Apple Watch Series 7 Edition с титановым корпусом цвета «Space Black».Помимо новой расцветки, Apple Watch Ultra 2-го поколения получат более быстрый чип S9, который основан на процессоре iPhone 13 — A15 Bionic.Ожидается, что Apple представит новые смарт-часы вместе с серией iPhone 15 в сентябре.