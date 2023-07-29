С iOS 17 и watchOS 10 кататься на велосипеде станет гораздо приятнее

Фото: 9to5Mac



Компания Apple добавила новую функциональность в watchOS 10, которая понравится велосипедистам. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, речь идет о новом API, которое позволяет «подружить» статистику тренировки с Apple Watch с «Эфиром активности» в iOS 17. По сути, iPhone может выступать смарт-дисплеем для отображения показателей поездки на велосипеде.





«Когда тренировка на велосипеде запускается с Apple Watch в watchOS 10, она автоматически отображается как Live Activity на iPhone и при нажатии будет использовать весь экран. Виды тренировок, такие как «Зоны частоты сердечных сокращений», «Высота», «Маршрут гонки», «Пользовательские тренировки» и новое представление «Скорость езды на велосипеде», были оптимизированы для размера дисплея iPhone, который можно установить на велосипед для удобного и удобного просмотра во время поездки», — Apple.



Более того, теперь Apple Watch поддерживает Bluetooth-аксессуары вроде измерителей мощности, датчиков скорости, датчиков частоты вращения педалей и так далее. Вся информация собирается системой для формирования нового индекса FTP — среднего уровня интенсивности езды на велосипеде в течение часа.